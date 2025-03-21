İmamoğlu dünya basınında manşetlerde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının yankıları hala devam ediyor. Yaşananlara tepki gösteren yurttaşlar, birçok şehirde protesto gösterileri düzenlerken dün akşam polis ekipleri vatandaşlara sert müdahalede bulundu. Yapılan operasyonları hem Türk hem de dünya basını yaşananları manşetlerine taşıdı. Ülkelerin önde gelen basın kuruluşlarından olan gazetelerin İmamoğlu hakkında attıkları manşetler şu şekilde:

CYRPUS MAIL - KIBRIS CUMHURİYETİ

Erdoğan rakibinin tutuklanmasının ardından Türkiye'nin lirası rekor düşük seviyeye geriledi.

LE MONDE - FRANSA

Türkiye: Erdoğan'ın baş rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından muhalefet "darbeden" söz ediyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan bir gün önce üniversite diploması iptal edilerek 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması fiilen engellenmiş oldu. Partisinin ön seçimleri ise 23 Mart Pazar günü yapılacak olan CHP'de yapılacak.

DER STANDARD - AVUSTURYA

Erdoğan, rakibi olarak gördüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmaya çalışıyor. İmamoğlu'nun Pazar günü Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi beklenirken gözaltına alındı. Öte yandan yasağa rağmen büyük protestolar düzenleniyor.

EL DIARIO - İSPANYA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" ve "terör bağlantısı" suçlamasıyla tutuklandı. Muhalefet, Cumhurbaşkanının karşısına çıkacak olan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "darbe" olarak kınıyor.

THE ARAB WEEKLY - İNGİLTERE

Erdoğan'ın başlıca rakibi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden yolda hukuki sıkıntılarla karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, baskılar karşısında pes etmeyeceğini ve dik durmaya devam edeceğini söyledi.

MAARİV - İSRAİL

Erdoğan'ın sabrı mı tükeniyor? Türk hükümeti, çıkan protestoları bastırmak amacıyla her türlü yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

AL MAJALLA - MISIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarına yönelik siyasi tehdidi ortadan kaldırmayı amaçlayan haftalardır devam eden baskının doruk noktasıdır.

L'ORİENT - LE JOUR - LÜBNAN

Erdoğan ile İmamoğlu arasında bitmeyen bilek güreşi... Türk reisinin rakibi olan, İstanbul'un popüler belediye başkanı, partisinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterileceği sırada gözaltına alındı.

TELEGRAM - HIRVATİSTAN

Türkler, Erdoğan'ın sert rakibinin gözaltına alınmasına karşı protesto düzenledi. İstanbul'da isyan çıktı, öğrenciler çevik kuvvetle çatıştı.

NEPSZAVA - MACARİSTAN

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın en büyük rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör örgütüne destek gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

SEGA - BULGARİSTAN

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'a gitmeyi planlayan Bulgar vatandaşlarına, bugün itibarıyla Türk makamlarının şehirdeki bazı yollarda, toplu taşıma duraklarında ve metroda hareket kısıtlaması getirdiğini bildiriyor.

AL SABAH - IRAK

Türk yetkililer Erdoğan'ın en önemli rakibini gözaltına aldı.

POLITYKA - POLONYA

Erdoğan'ın muhalefete karşı amansız mücadeleye başlıyor. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha üç yıl varken, ülkeyi 20 yıldan fazla süredir yöneten Erdoğan, tehlikeli bir rakibinden kurtuluyor.