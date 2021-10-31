İlk sonuçlar açıklandı

UBP 22. Olağan Genel Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bugün oy verme işlemi gün boyunca devam etti. Dün başlayan ve konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilen kurultayda genel başkanlık için 3 aday yarıştı.

Kurultay'da dün, açılış, raporların okunması ve konuşmaların ardından, oy verme işlemine geçildi.

UBP kurultayının ilk gününde 3 bin 646, ikinci günde 5 bin 80 üye oy kullandı. Oy kullanma oranı %52.94 oldu.

Oy verme işleminin saat 18.00’de tamamlamasının ardından oy sayımına geçildi. Kurultayda, başkanlık seçimi sonuçlarının 21.00 gibi açıklanması öngörülüyor. Parti Meclisi seçimi sonuçlarının ise sayımın tamamlanmasıyla açıklanması bekleniyor.

16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamadı.

Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürüttü..

AN AN UBP KURULTAYI

19.40 15 dakikalık aranın ardından Divan, oy sayımına yeniden başladı. Başkan ve üyeler, 11 numaralı sandıktaki oyları sayıyor.

19.33 İlk sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Sucuoğlu protokoldeki diğer başkan adaylarının yanına giderek tokalaştı.

3 aday da üyeleri selamladı.

Sucuoğlu: “En kötü beklediğimiz sandıktı”

19.30 İlk açıklamaya göre en yüksek oyu alan Faiz Sucuoğlu ilk sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.

Sucuoğlu, “En kötü beklediğimiz sandıktı. Yüzde 65 oy hesaplıyorduk. Bu sandık bizim en fazla baskı yediğimiz sandıktı. 5 bin oy civarında bu yarışı bitireceğiz.” dedi.

19.28 İlk sandık açıldı Hasan Taçoy 935 Faiz Sucuoğlu 1585, Zorlu Töre 154, 33 oy geçersiz. Kurultayda şu ana kadar 2 bin 673 oy sayıldı. İlk sonuçlara göre Sucuoğlu oyların yüzde 59.3'ünü, Taçoy yüzde 35'ini Töre ise yüzde 5.7'sini aldı.

Salonda açılan ilk sandıktaki oylar uzun süreden sonra açıklanabildi. Birçok kez sayılan sandık yaklaşık 1 saat 30 dakika sonra açıklanabildi. Sayıma 15 dakika ara verildi.

19.20 UBP kurultayında oy sayımı sürüyor. Divan Başkan ve üyeleri,şu anda 4 sandıktaki oyları tek tek sayıyor. İlk sandıktaki sonuçların netleşmesinin ardından sonuçlar açıklanacak.

18.20 Sandıkların kapanmasıyla salonda alkışlar koptu. Faiz Sucuoğlu, sempatizanlarının slogan ve alkışlarıyla tribüne çıktı. İlk sandığın açılmasıyla oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımına ilk olarak 17 numaralı sandıkla başlandı. Basının temsili açılan ilk sandıktan görüntü almasına izin verildi.

18.10 Oyunu son kullanan Divan Başkanı Sunat Atun oldu. Sandıklar resmen kapandı.

18.00 Oy verme işlemi tamamlandı. Kurultayın ikinci gününde 5 bin 80 oy kullanıldı. Toplam kullanılan oy 8 bin 726, oy kullanma oranı % 52.94.

Divan Başkanının kullanacağı son oyla sandıklar resmen kapanıyor

17.25 UBP kurultayında oy verme işlemi 18.00'de sona eriyor. 17.00 itibariyle oy verme oranı yüzde 49.5.

16.00 Oy verme işleminin son iki saatine girilirken bugün kullanılan oy sayısı 4 bin 99, kullanılan toplam oy sayısı 7 bin 745, oy kullanma oranı ise yüzde 47 oldu.

Ulusal Birlik Partisi’nin bir yıl önce yapılan ve Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un ikinci tura kaldığı, ancak tamamlanamayan kurultayında toplam 6 bin 758 üye oy kullanmıştı.

14.47 Oy kullanımındaki son rakamlar: Şu ana kadar toplam oy kullanma oranı % 40.8 oldu. Bugün kullanılan oy sayısı 3 bin 80, kullanılan toplam oy sayısı ise 6 bin 726.

13.51 Bugün saat 13.50 sularına dek kullanan oy sayısı 2 bin 415 oldu. Bu rakamla birlikte toplam oy verenlerin sayısı 6 bin 61’e yükseldi. Üyelerin % 36.8’i oy kullandı.

Atun: “UBP'liler oy vermeye gelsin”

13.00

Divan Başkanı Sunat Atun BRT yayınına katılarak UBP’lilere oy verme çağırdı yaptı. Atun şu ifadeleri kullandı.

“Bugün sabah 18.00’de sandıklar kapanacak. 4 saatte 2 bin kişi oy kullandı. Tabii gönül katılımın yüksek olmasını arzu eder. Sandığa ne kadar oy gelirse irade o kadar güçlü olur. Beklentimiz 9-10 bin civarında oy vermenin olacağını düşünüyorduk. Tabii bugün av var. İlerleyen saatlerde oy verme daha da artacak. Ben UBP’lilere oy verme çağrısı yapıyorum” SANDIKLAR NASIL KORUNDU? Atun: “Dün akşam sandıkları mühürledik, bantladık. Dün gece kapanış ile birlikte 5 polis ve bir amir sandıkları bekledi. Özel güvenlik de bekledi, tüm kapılar kilitlendi, aday temsilcilerine de gözlem yapma hakkı verdik” SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Atun: “Eğer seçim ilk turdan biter ve genel başkan seçimi tamamlanırsa yarın sabah parti meclisi üyelerinin sayımına geçilecek. Eğer ikinci tura kalırsa bu sayım da haftaya kalacak” “3-5 saatte sayımın tamamlanacağını düşünüyoruz”

Yoğunluk arttı, iki görevli tartıştı

12.40 Öğlen saatlerine doğru yoğunluk arttı.İki görevli arasında tartışma çıktı. Görevlilerden biri diğerine, oy vermeye giren bir üyeye bir kağıt verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kapıda kaos

12.00 Oy kullanan kişi sayısı bugün kullananılan bin 295 oy ile birlikte 4 bin 941'e yükseldi. Üyelerin % 30'u oy kullandı.

11.40 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da oyunu kullanmak üzere salona geldi.

11.35 UBP'nin kurultayında kapıda ciddi bir yığılma ve kaos yaşanıyor. Oy vermek isteyen üyeler yeterli yönlendirmenin yapılmadığını ve isim sırasındaki yerlerini bulamadıklarından yakındı.

Güvenlik görevlileri, oy kullanmak için yanlış kapıdan giren üyeleri tekrar sıraya girmeleri konusunda uyardı.

11.00 İki saatlik süre içinde 879 kişi oy kullandı. Kullanılan toplam oy sayısı 4 bin 525. Oy kullanma oranı % 27.5

UBP Kurultayı’nda görünmez kaza

10.30 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nın ikinci gününde salonda ayağı takılıp yere yığılan bir kadın üye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salonda ilk müdahaleyi hemşire Oğuz Köse yaptı. Sedyeye alınan partili daha sonra ambulansla hastaneye taşındı.

10.12 UBP Başkan adayı Faiz Sucuoğlu da ikinci günün sabah saatlerinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'na geldi.

09.00 Oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başladı, salonun dışında oy vermeyi bekleyen üyeler uzun kuyruklar oluşturdu.

Aday kartları ve tanıtım broşürlerinin yere atılmasıyla yaratılan çevre kirliliği gözlerden kaçmadı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, alınan önlemler sayesinde sandıklarda daha önce olduğu gibi herhangi bir yığılma olmadığını ve üyelerin rahatça oy kullanabildiğini ifade ederek dün itibariyle 3 bin 300 üyenin oy kullandığını kaydetti. Hasipoğlu, tüm üyelere oylarını kullanma çağrısında bulundu.

Hasipoğlu, dün gece oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların Polis ve divan gözetimi altında sorunsuz bir şekilde muhafaza edildiğini ifade etti.

FOTOĞRAFLAR DERYA ULUBATLI - BURÇİN AYBARS

UBP'de oy verme işlemi bitti: 3 bin 646 üye oy kullandı