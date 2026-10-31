TDP ilk 90 günlük acil eylem planını açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 6 Aralık 2026 seçimlerinin ardından hayata geçirmeyi hedeflediği İlk 90 Gün Acil Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı. Meclis ve hükümet olmak üzere iki ayrı başlıkta hazırlanan plan, seçim sonucundan bağımsız olarak Meclis’te yapılacak 13, hükümet ortağı olunması halinde ise uygulanacak 27 işlemden oluşuyor. Şeffaflık, hayat pahalılığı, sağlık, kamu reformu, yolsuzlukla mücadele, nüfus politikaları ve sosyal konut gibi birçok başlığı kapsayan plan, “Söz uçar, yazı kalır” mesajıyla duyuruldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 6 Aralık seçimleri öncesinde hazırladığı İlk 90 Gün Acil Eylem Planı’nı açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, planın araştırmalar, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirilen görüşmeler ve halkın beklentileri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi. Geniş kapsamlı çözüm önerilerinin ise yakında açıklanacak seçim bildirgesinde yer alacağı kaydedildi.

Plan kapsamında, TDP milletvekillerinin Meclis’in yemin ettiği ilk birleşimden itibaren başlatacağı 13 işlem ile hükümet ortağı olunması halinde güvenoyu gününden itibaren uygulanması hedeflenen 27 işlem ayrı ayrı takvimlendirildi.

İlk 30 gün: Şeffaflık ve ekonomik krize müdahale

Planın ilk 30 günlük bölümünde kamu yönetiminde şeffaflık, hayat pahalılığıyla mücadele, sağlık ve eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi ile yolsuzluk iddialarının araştırılması öncelikli hedefler arasında yer aldı.

TDP’nin hükümet ortağı olması halinde ilk gün atama, ihale ve izin süreçlerini kapsayan Şeffaflık Deklarasyonu genelgesi yayımlanacak. Devam eden kamu ihaleleri ve sözleşmeleri 30 gün içerisinde kamuoyuna açılacak, yeni ihaleler ise canlı yayımlanacak.

Hayat pahalılığı kriz masası kurulması, hayat pahalılığı ödeneğinin gerçek enflasyon oranında ödenmesi, sektörel taban maaşların belirlenmesine yönelik komisyon oluşturulması ve temel tüketim maddelerindeki KDV ile fon oranlarının yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor. Tarım girdilerinde vergi ve fon indirimi de plan kapsamında bulunuyor.

Hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme, okullarda ise altyapı ihtiyaçları için Acil Tedarik Fonu oluşturulması öngörülüyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele amacıyla Acil Kriz Komitesi kurulması da ilk 30 günlük hedefler arasında yer alıyor.

Nüfus sayımı için Geçici Nüfus ve Kapasite Koordinasyon Kurulu oluşturulması, sayım günü ve bütçesinin açıklanması, geçmiş kamu işlemleri ve yolsuzluk iddialarını inceleyecek Araştırma ve Soruşturma Kurulu kurulması planlanıyor.

Ayrıca “Bir kez beyan” uygulamasıyla devletin elinde bulunan belgelerin yurttaşlardan yeniden istenmemesi hedefleniyor.

Meclis’te dokunulmazlık ve yolsuzluk adımları

TDP milletvekillerinin seçim sonucundan bağımsız olarak Meclis’e sunacağı ilk öneriler arasında milletvekili dokunulmazlığının kürsüyle sınırlandırılmasına yönelik Anayasa değişikliği bulunuyor.

Nüfus verileri, hastanelerdeki ilaç eksiklikleri ve KIB-TEK hakkında araştırma önergeleri verilmesi, Girne açıklarındaki gemi faciasını araştıran komitenin güçlendirilmesi ve geçmiş yolsuzluk iddiaları için yeni araştırma komiteleri oluşturulması hedefleniyor.

Kıbrıs sorununda Cumhurbaşkanı ile uyum içerisinde çalışacak, güven yaratıcı önlemleri değerlendirecek partiler arası Meclis komitesi kurulması da önerilecek.

Kamu ihalelerinin canlı yayımlanması ve kamu harcamalarının açık veri olarak paylaşılmasına yönelik yasa önerisi de Meclis gündemine taşınacak.

31–60. Günler: Kamuda liyakat ve sağlık reformu

Planın ikinci aşamasında Nüfus ve Kapasite Yüksek Kurulu Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sunulması ve ülkenin mevcut durumunu ortaya koyacak “Elimizde Ne Var?” raporunun açıklanması hedefleniyor.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile kamuya personel alımlarında sınav ve puan esasının uygulanması, sözleşmeli çalışanlar için liyakat sınavına dayalı kadro programı hazırlanması ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun siyasi müdahalelere kapalı hale getirilmesi öngörülüyor.

Kamu ihalelerinde dijital izleme ve yerli üreticiyi koruyan düzenlemelerin yürürlüğe girmesi de planlanıyor.

Sağlık alanında Genel Sağlık Sigortası Diyalog Komitesi kurulması ve tüm devlet hastanelerinde merkezi randevu sisteminin başlatılması hedefleniyor.

Meclis’te ise Nüfus ve Kapasite Yüksek Kurulu, Kamu Hizmeti Komisyonu değişikliği ve Siyasi Etik Yasası önerilerinin sunulması öngörülüyor.

61–90. Günler: Sosyal konut ve anayasal reformlar

Planın son aşamasında Sosyal Konut Yasası ile gençlere yönelik düşük faizli konut finansman modelinin Meclis’e sunulması hedefleniyor.

Kira Denetim Yasası’nın yeniden düzenlenerek kira artışlarının resmî enflasyon oranıyla sınırlandırılması öngörülüyor.

Sayıştay’ın yetkilerini artıracak ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’na özerklik sağlayacak yasa tasarılarının tamamlanması da plan kapsamında bulunuyor.

Nüfus sayımı hazırlıklarının sahada başlatılması ve resmî takvimin Resmî Gazete’de yayımlanması hedefleniyor.

Anayasa Reform Özel Komitesi oluşturularak milletvekili dokunulmazlığı ve vicdani ret konularındaki tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor.

Dijital Ada Yasası taslağının Meclis’e sunulması, Teknoloji Serbest Bölgesi için üniversitelerle kampüs protokolleri imzalanması, yaşlı bakım evlerine ilişkin mevzuat ve denetim sisteminin gözden geçirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Kamu hizmetlerinde ise her başvuruya takip numarası verilmesi ve e-belge uygulamasının yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Meclis’te bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmasına yönelik yasa önerisi ile Sayıştay raporlarının altı ay içerisinde Genel Kurul’da görüşülmesini sağlayacak İçtüzük değişikliği önerisi sunulacak.

TDP: “Söz uçar, yazı kalır”

TDP, planın araştırmalar, sivil toplum örgütleriyle yapılan görüşmeler ve halkın beklentileri doğrultusunda önceliklendirildiğini vurgulayarak, seçim sonucundan bağımsız şekilde Meclis çalışmalarına başlayacağını, hükümet ortağı olması halinde ise belirlenen takvim çerçevesinde adım atacağını duyurdu.

Parti, “Söz uçar, yazı kalır” mesajıyla açıkladığı 90 günlük planın tamamını kamuoyunun erişimine sundu.

TDP’nin İlk 90 Gün Acil Eylem Planı’nın tamamına şu bağlantıdan ulaşılabilir:

https://www.tdpkibris.org/90gun/