İlk konuşmada 'kırgınlıklara' atıf yaptı: “Küskünlük ve kutuplaşma olmamalı”

UBP Genel Başkanlığı'na seçilen Faiz Sucuoğlu, kürsüden "Genel Başkan" olarak ilk konuşmasını yaptı, partideki kırgınlıklara atıf yaptı.

“Bir demokrasi örneği gösterdiklerini” iddia eden Sucuoğlu, “Hepimiz aynı geminin içindeyiz, biz gemiyi batırmayacağız, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı, partiye bütünleşme çağrısı yaptı.

UBP’de küskünlük ve kutuplaşma olmayacağının savunan Sucuoğlu, “erken seçime hep birlikte, omuz omuza gideceklerini” kaydetti.

Geçtiğimiz yıl “adaylıktan çektirilen” Sucuoğlu ilk konuşmasında Türkiye ile ilişkiler konusunu da açtı, Türkiye ile olan ikili ilişkilerin de aynı çizgide devam edeceğini belirtti. Sucuoğlu, “Türkiye’mizle, anavatanımızla olan en ufacık bir olay bizi hasta eder, et tırnağız, Türkiye sevgisini parti içinde asla tartıştırtmayız.” dedi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu