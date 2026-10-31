“Elektrik kesilse dahi 48 saat kesintisiz internet sunuyoruz”

Berivan BABAHAN

Nethouse Mesarya Bölge Bayisi Soner Türkel, elektrik teknisyenliğinden, Tasdik Memurluğuna ve ardından internet sektörüne uzanan yolculuğu anlattı. 1976 yılında Değirmenlik’te yaşamaya başlayan Türkel, bölge halkı tarafından Tasdik Memurluğu göreviyle tanınmaya başladı. Türkel, kendisinin ihtiyaç duymasıyla başlayan internet satışı ve pazarlama yolculuğu, 2016 yılında aldığı Nethouse Bayiliğine ulaştı. Bayilikle beraber birçok insana ulaşmayı başaran Türkel, çağımızda tüm sektörlerin internet kullanımına ihtiyaç duyduğunu ve bu sebeple hızlı ve erişilebilir, kesintisiz internet hizmeti verebilmek için çalıştıklarını dile getirdi. Sektörün zorluklarından, internet konusunda toplum bilincine kadar birçok konuya değinen iş insanı, çalışmalarla ilgili kullanıcıları da bilgilendirdi. Türkel öte yandan, ülkemizde sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerini de anımsatarak, kullandıkları UPS’ler sayesinde elektrik kesilse dahi müşterilerinin 48 saat internet kullanabileceğini kaydetti. İnternet sektöründe alt yapı kadar, arıza ekibi ve çağrı merkezinin de önemli olduğunu vurgulayan Türkel, Nethouse ile iş birlikleri sayesinde bu donanıma sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

“Genişleyen müşteri yelpazesine daha iyi hizmet verebilmek için Nethouse Bayiliğini aldım”

Nethouse Mesarya Bölge Bayisi Soner Türkel, 1976 yılından itibaren Değirmenlik’te yaşadığını ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan emekli olduktan sonra birçok işe atıldığını ifade etti. Yaklaşık 18 yıl boyunca Tasdik Memurluğu yaptığını dile getiren Türkel, Tasdik Memurluğu görevinin yanı sıra 2004 yılında iletişim sektörüne girdiğini de aktardı. Demirhan’da açtığı ofisiyle hizmet vermeye devam eden Türkel, geniş bir müşteri potansiyeline sahip olduğunun altını çizerken, işini severek yapmasının kendisini başarıya götürdüğünü ve şu an sadece internet sektöründe olduğunu sözlerine ekledi. Nethouse Bayiliğine dönüşen sektör yolculuğuna da değinen Türkel, kullandığı mevcut internet alt yapısının artan müşteri sayısına yetişemeyeceğini anladığını ve araştırmaları neticesinde Lefkoşa’da wireless internet hizmeti sunan Nethouse Firması’yla tanıştığını belirtti. Türkel, firma ile görüşmek için harekete geçtiğini aktararak, bölgeye kurduğu istasyonları iptal ettiğini ve 2016 yılında Nethouse Mesarya Bölge Bayiliğini hayata geçirdiğini söyledi. Bölge sakinlerinin olumlu geri dönüşleriyle müşteri yelpazesinin her geçen gün genişlediğini anlatan iş insanı, teknolojinin gelişmesi ve hızlı internete doğan ihtiyacın bu potansiyeli büyüyerek artırmaya devam ettiğini kaydetti.

“Sektörde, 365 gün 7/24 ulaşılabilir olmak ve sorunları hızlı çözmek gerekiyor”

Soner Türkel, neredeyse tüm sektörlerin günümüzde internet servisiyle ayakta durduğunu hatırlatarak, iletişim sektöründe kendilerine artan talebin nedenlerini sıraladı. En önemli noktanın ulaşılabilir olmak olduğunun altını çizen iş insanı, “Çünkü bu sektör 7/24 canlı bir sektördür. Dükkânın kapısını kapatınca bu iş bitti, sabah sekizde açılacak gibi bir iş değildir. 365 gün 7/24 ulaşılabilir olmak ve sorunları hızlı çözmek gerekiyor. Müşterinin taleplerini, beklentilerini yerine getirebilecek alt yapıya sahip olmak lazım. Tüm bu konulara özveriyle yaklaştığım ve bütün taleplere elimden geldiğince cevap verdiğim için insanların beni tercih ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Türkel, bölgede geniş bir müşteri kitlesine sahip olmasını ise müşteri memnuniyetiyle doğan önerilerden kaynaklandığını ve bölgede internet sektöründe tercih edilen bir marka haline geldiğini aktardı. Özellikle güçlü bir alt yapının sektördeki önemine değinen iş insanı, bu konudaki avantajlarını “İstasyonlarımız ve alt yapımız çok güçlü ve tüm istasyonlarımızda UPS’lerimiz var. Bu UPS’ler sayesinde elektrik kesilse dahi istasyonlarımız 48 saat çalışmaya devam eder. Bu nedenle insanlar interneti kesintisiz kullanabilir” sözleriyle anlattı. Türkel ayrıca, Mesarya Bölge Bayiliği olmalarına rağmen Kıbrıs’ın kuzeyinde istasyonları bulunan her bölgeye hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.

“Gece gündüz fark etmeksizin telefonun başında olmamız gerekiyor”

Türkel, her sektörde olduğunu ifade ettiği sektörün zorluklarına da değinerek, özellikle içinde bulunduğumuz iletişim çağında, internet hizmeti vermenin sabır gerektirdiğini vurguladı. Kullanıcıların tümünün bilinçli kullanıcılardan oluşmadığını dile getiren Türkel, çıkan sorunların yüzde yetmişinin kullanıcı hatası olduğunu belirtti. Bu noktada büyük bir özveri ve anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen iş insanı, her bir müşteri için tüm müşteriler sorun yaşıyor düşüncüsüyle sorunu gidermeye çalıştıklarını kaydetti. Türkel, en büyük zorluğun ise gece gündüz fark etmeksizin telefonun başında olma zorunluluğu olduğunu söyledi. Türkel ayrıca, firmalar arası rekabetin de bilincinde olduklarını ve sektörde kendilerini diğer firmalardan ayıran en büyük farkın ise alt yapıları olduğunu aktardı. Alt yapıların yanı sıra donanımlı kurulum, arıza ekibi ve çağrı merkezine sahip olduklarını da belirten iş insanı, böylelikle sorunlara en hızlı şekilde çözüm üretebildiklerini de sözlerine ekledi.