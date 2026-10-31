AB Bilgi Merkezi "Yapay Zekâ, İstihdam ve Çalışmanın Geleceği" başlıklı panel düzenlendi

AB Bilgi Merkezi, “Yapay Zekâ, İstihdam ve Çalışmanın Geleceği” başlıklı bir panel düzenledi.

AB Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen panelde, yapay zekânın Avrupa, dünya ve Kıbrıs’ın kuzeyinde istihdam ve çalışma hayatı üzerindeki etkileri ele alındı ve geleceğe yönelik eğilimler değerlendirildi.

Panelde ayrıca, kamu ve özel sektörde yapay zekâ kullanımının mevcut durumu, potansiyeli ve sınırları da tartışıldı.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, Program Yöneticisi Hüseyin Silman’ın açılış konuşmasıyla başladı. Silman konuşmasında, Avrupa Birliği’nin yapay zekâ ve dijital dönüşüm sürecinde toplumların değişime uyum sağlayabilmesine verdiği önemi vurguladı.

Panelde konuşmacılar, iş dünyasının ve kamu sektörünün hızla dijitalleştiği teknolojik dönüşüm sürecinde yapay zekânın istihdam, beceriler ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerini çok boyutlu bir perspektifle ele aldılar. Konuşmacılar ayrıca, yapay zekânın sunduğu fırsatlar, beraberinde getirdiği riskler ve gelecekte iş gücü piyasasında yaratabileceği dönüşümler üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Etkinlik, katılımcıların konuşmacılara sorularını yönelttiği soru-cevap bölümüyle sona erdi.