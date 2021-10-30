UBP'de oy verme işlemi bitti: 3 bin 646 üye oy kullandı

UBP 22. Olağan Genel Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bugün yapılıyor. Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay 11:00 itibariyle başladı.

Kurultay'da, açılış, raporların okunması ve konuşmaların ardından, oy verme işlemine geçildi.

Video skandalını ardından adaylıktan çekilen Genel Başkan Ersan Saner kurultaydaki konuşmasında isim vermeden başkanlık adayı Faiz Sucuoğlu'na yüklenirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 'birlik' çağrısı yaptı.

16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı Kurultay'da UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu ile Başbakan Ersan Saner, video skandalı sonrasında ilk kez bir araya geldi, ikili arasında soğuk rüzgarların esmesi dikkat çekti.

UBP Kurultayı'na DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu da katıldı.

Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürütecek.

13.30'da başlayan oy verme işlemi bugün 21.00'e kadar devam edecek. Yarın ise 09.00 -18.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

Basına yer ayrılmadı, tribünden takip etmeleri istendi

UBP kurultayında basına herhangi bir bölüm ayrılmaması gazetecilerin tepkisine neden oldu.

Konuşmalar sürerken gazeteciler, oy verme işlemine ilişkin düzenleme yapılacağı gerekçesiyle oturdukları masadan kaldırıldı. Basının kurultaydaki oy verme sürecini tribünlerden takip etmeleri de istendi.

Pandemi koşulları hiçe sayılıyor

UBP kurultayında pandemi kuralları hiçe sayılıyor. Yüzlerce kişi mesafe kurallarına uymuyor, oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

AN AN UBP KURULTAYI

SAAT 16.30:Divan Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun, UBP kurultayında şu ana kadar bin 500 üyenin oy kullandığını YENİDÜZEN’e açıkladı, bugünkü oy verme işleminin saat 21.00’e kadar devam edeceğini de belirtti.

SAAT 13.30: UBP'de oy verme işlemi başladı.

Tatar’dan UBP’lilere ‘birlik’ çağrısı

UBP Kurultayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’lilere seslendi, ‘birlik’ çağrısı yaptı. “Sizleri çok seviyorum” diyen Tatar, kendisini milletvekilliğinden Cumhurbaşkanlığı’na taşıdıkları için UBP’lilere teşekkür etti.

Ersin Tatar, UBP kurultayına katıldı, üyelere ‘oy kullanın’ çağrısı yaptı’, ‘birlik ve beraberlik’ vurgusunda bulundu.

Tatar, UBP’nin önümüzdeki genel seçimde yine en büyük parti olarak seçilerek, güçlü hükümetlerle reform çalışmalarına katkısı koyması gerektiğini vurguladı.

UBP’nin geçmişi ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını yüreğinde taşıdığını söyleyen Tatar, “UBP, yürekli insanların partisi” dedi. Tatar, kurultay sonucunda bir netice ortaya çıkacağını belirterek, bu sonuçla birlikte önümüzdeki sürecin en iyi şekilde, birlik ve beraberlik içinde yürüteceklerini dile getirdi. Başbakan olduğu dönemde görevde olan, UBP-HP Hükümetinin programına atıfta bulunan Tatar, ‘iki egemen devlet’ temelinde müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini söz konusu dönemde de dile getirdiklerini belirtti. Tatar, parti üyelerine de teşekkür etti.

Tatar, Türkiye’den davet aldığı konferanslara, ülkedeki işleri aksatmadan katıldığını da sözlerine ekledi, bu yöndeki eleştirilere yanıt verdi.

Yıldırım: "Saldırıya karşı durmamız şart"

AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım, siyasetin etik değerler, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı yapılması gerektiğini vurguladı, “Her kime ne sebeple olursa olsun yapılan saldırı, bütün siyaset kurumuna yapılmış demektir. Buna birlikte karşı durmamız şarttır” dedi.

Yıldırım, Başbakan Saner’e de seslenerek, “Bunlar elbette geçecektir. Esas olan UBP kardeşliğidir” şeklinde konuştu.

Yıldırım, kurultay heyecanına ortak olmak için burada olduğunu söyledi, ‘KKTC’nin siyasi birikim ve olgunluğunu özetleyen UBP’nin’ başarılı bir kurultay geçirmesini diledi.

Yıldırım, siyaset gözetmeksizin Kıbrıslı Türklerin meselelerini ‘kendi’ meseleleri olarak gördüklerini belirtti.

UBP’nin KKTC’yi istikbale kavuşturmak ve bunu temin etmek için kurulduğunu ifade eden Yıldırım, “UBP, geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi öncelik olarak gördü” dedi. Yıldırım, siyasi istikrarın devamının elzem olduğunu da dile getirdi.

Saner: "Siyasi komplo ile karşı karşıya kaldım"

UBP kurultayında ‘video skandalı’ yeniden gündeme geldi. Başbakan Ersan Saner, kurultayda üyelere seslendi, siyasi komplo ile karşı karşıya kaldığını yineledi.

Saner’in konuşmasından satır başları şöyle:

-Mevki makam hesabında olmadım, siyaseti para için yapmadım, çalmadım, çırpmadım. Devletin çıkarlarını korudum, örtülü ödenekten 1 tek kuruş harcamadım.

-Birlik ve beraberliğimizi korumak için tahammüllü davrandım, Anavatan Türkiye ile gönül gönüle yürüdüm.

-Herkes görevden kaçarken, salgına rağmen hükümet kurdum. Normallerin normal olmadığı bir dönemde iktidar olmanın sıkıntılarını yaşadım, arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalıştım.

-Anavatan Türkiye ile var olan ilişkilerimizi devam ettirerek işbirliği protokolünü imzalandım, Maraş açılımını sağladık, iki egemen eşit devlet tezinden asla geri atmadık.

-Cumhurbaşkanımız ile tam bir uyum içerisinde çalıştık. Ne söz verdiysek onları başarmanın haklı gururunu yaşıyorum.

-Yürüteceğim hukuksal mücadele için Genel Başkanlık adaylığından çekildim ama vazgeçmedim. Hangi merkezden olduğu belli saldırı için mücadelemi sürdüreceğim. Bu partiyi, bu ülkeyi teslim etmeyeceğim. Bir koltuk uğruna arkadaşına ihanet edenlere asla prim vermeyeceğim.

Eroğlu'ndan mesaj: "Büyük parti olmamız hasebiyle zaman zaman sorunlar yaşasak da bunları sağduyu ile atlatmasını bildik"

Ulusal Birlik Partsi’nin 22. Olağan Genel Kurultayı’na rahatsızlığı nedeniyle katılamayan UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu mesaj yayımladı.

Eroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çok değerli Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, konuklar ve katılımcılar;

22’nci Olağan Kurultayımızın açılışında bir süre önce geçirdiğim ağır rahatsızlıkla ilgili uymam gereken koşullardan dolayı bulunamayacağım. Ancak mutlaka oy vermeye geleceğim.

Sevgili kardeşlerim Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türkünün bu topraklarda başı dik, özgür, refah ve güven içinde yaşaması bakımından tarihi görevleri olan bir partidir.

1975’teki kuruluşundan itibaren içinde yer aldığım Ulusal Birlik Partisi’nin en önemli gücü haklı bir davayı savunuyor olması ve Halkımızdır.

Büyük parti olmamız hasebiyle zaman zaman sorunlar yaşasak da bunları sağduyu ile atlatmasını bildik.

İnanıyorum ki yine sağduyu galip gelecek ve 22’nci Olağan Kurultayımızdan ülkemiz, partimiz için doğru olan sonuçlar çıkacaktır.

Unutmamalıyız ki, önümüzde aşılması gereken çok ciddi ekonomik sorunlar var ve bunların giderilmesi için güvenilir, partinin birlik ve beraberliğini sağlayabilecek bir UBP yönetiminin oluşması şarttır.

Aynı şekilde, Partimiz yönetimi destek verdiğiniz iki Devletli çözüm politikasını güçlü bir şekilde devam ettirmeli ki Cumhurbaşkanı bu politikayı uluslararası alanda savunurken güçlü olsun.

Dolayısı ile görev sizindir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diler, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.” (TAK)

SAAT 11.21: Kurultayda mali rapor okundu, oy birliğiyle onaylandı. Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, faaliyet raporunu okuyarak, üyelerin bilgisine getirdi. Faaliyet raporu da oybirliğiyle onaylandı.

SAAT 11.10: UBP’de kurultay heyecanı resmen başladı. Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Divan Başkanlığı’na UBP Milletvekili Sunat Atun’un yürüteceğini, divan üyeliğinin ise Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk, İzlem Gürçağ ile Menteş Gündüz’den oluşacağına yönelik bilgi verdi.

SAAT 10.45: Kurultaya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

KKTC’ye gelen Yıldırım’ı, Ercan Havaalanı’nda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşıladı.

Protokolde 'soğuk rüzgarlar'...

UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu ile Başbakan Ersan Saner, video skandalı sonrasında ilk kez bir araya geldi, soğuk rüzgar esti. Sucuoğlu, sloganlar eşliğinde salona girdi, partililer ve başkan adaylarıyla tokalaşırken, Saner'in yalnızca omzuna dokunarak seslendi, tokalaşmadı. Saner ise bu duruma tepkisiz kaldı.

SAAT 10.15 UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoglu alana geldi, "Dik dur eğilme, UBP seninle" sloganları ile karşılandı.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner de kurultaya katılmak üzere geldi.

Saat: 21:00

UBP kurultayının ilk gününde oy verme işlemi tamamlandı, 3 bin 646 üye oy kullandı.

