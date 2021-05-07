"İlaç eksikliği sorununa bir çare bulunmalı"

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Multiple Skleroz hastalarının ilaç sıkıntısının devam ettiğine dikkat çekerek, tedavideki aksamaların engellilik durumuna neden olabilecek ataklarla sonuçlanabileceğinin bilimsel bir gerçek olduğunu belirtti.

KT MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, yazılı bir açıklama yaparak, yetkililerin ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmesini istedi.

Hançerli’nin açıklaması şöyle:

“Düzenli kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlarımızın teminiyle ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyoruz. Zaman zaman yaşadığımız ilaç eksikliği sorunu pandemi döneminde daha da yoğunlaştı. Bu günlerde “Ocrevus” adlı ilacın Türkiye’den ithalinde sorun yaşanıyor. İlacın KKTC’ye ne zaman geleceği belli değil, ilaç alma günü gelen hastalar büyük sıkıntı yaşıyor. Tedavideki aksamaların atak geçirmemize ve engellilik durumumuzun artmasına neden olabileceği de bilimsel bir gerçek. Yetkililer ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmeli ve bu ülkede COVID-19 dışı hastalar olduğunu da hatırlamalıdır. Anayasamızın 45’in maddesinin dediği gibi ‘Devlet,herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.’

Yetkililere sesleniyoruz, sesimizi duyun artık!

İlacımızı gününde alamayıp atak geçirdiğimizde bunun sorumlusu siz olacaksınız ama ataklar sonucunda engelliliğimiz artarsa bedelini biz ödeyeceğiz.

MAZERET DEĞİL, HAKKIMIZI, İLAÇLARIMIZI İSTİYORUZ!!!”