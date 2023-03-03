İkinci Kıbrıslı gencin de cesedine ulaşıldı…

Yunanistan’daki tren kazasında kaybolan ikinci Kıbrıslı genç Anastasia Adamidou’nun da cesedi DNA üzerinden teşhis edildi. Kıbrıs Cumhuriyeti, 3 günlük yas ilan etti…

Yunanistan’da yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında, Kyprianos Papaioannou'nun ardından, Anastasia Adamidou’nun da cesedi DNA üzerinden teşhis edildi.

Kıbrıslı gençlerin cesetlerinin tespit edilmesinin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nde günü üç günlük yas ilan edildi.