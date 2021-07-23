İki devlet gerçeği: Yine uzaktan izliyoruz

Koronavirüs salgını sebebiyle bir yıl ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Ulusal Stadyum'unda sloganıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı.



Dünyanın dört bir yanından sporcular Tokyo'da yer aldı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sporcular da bayrakları ile olimpiyat sevincini yaşadı.

Kıbrıslı Türk sporcular kendi kimlikleriyle bir kez daha uluslararası bir organizasyonu uzaktan izledi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Japonya Ulusal Stadı'nda düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı. Japonya kültüründen gösterilerin yer aldığı açılış töreninde ülke sporcularının geçişlerinin ardından oyunlar boyunca yanacak meşale yakıldı ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları resmen başladı.

"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı.



8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.



Açılış töreninin başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılırken 1972'de Almanya'nın Münih kentinde öldürülen 11 İsrailli sporcu için de anma töreni düzenlendi.



Japonya Ulusal Stadyum'unda boş koltuklar önünde gerçekleşen açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katıldı.