İki ani ölüm daha

Polis basın bültenine göre yaşları 75 ve 52 olan iki kişi hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Sezgin Çömez, ikematgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Lapta’da ikamet eden 52 yaşındaki Alkan Olsun ise ikemetgahı içerisinde rahatsızlandı, ambulansla hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti.

Öte yandan 17 Eylül tarihinde hayatını kaybeden Ozanköy’de sakin Aleuseı Malinin ise otopsisi sonuçlandı. Malinin’in ölüm nedeni “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak açıklandı.