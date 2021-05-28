İkametgâhında emareler bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan zanlı N. B’nin ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan emareler bulundu.

Lefkoşa’da meydana gelen Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N. B. bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkenenviri ve Kokain Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.05.2021 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Ortaköy Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda Lefkoşa’da sakin zanlı N. B.’nin kullanımında bulunan salon aracı ile polislerden kaçmaya çalıştığı esnada etkisizi hale getirilip tutukladığını anlattı.

Polis, akabinde zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına ve içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş bir Amerikan doları ile yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada, uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan birçok emare bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini alınan emarelerin tahlile gönderildiğini ve neticesinin beklendiğini ayrıca ifadesinin teyit ve tekzibinin sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.