İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz arasından uyuşturucu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirdi, Haspolat-Güngör anayolu üzerindeki moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit etti.

Olayla ilgili pusu kuran polis ekipleri, M.A ve S.Ç’yi tutukladı.

‘Hayalet Operasyonu’ ile düzenlenen soruşturma kapsamında her iki zanlı hakkında ikişer gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, zanlıların olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını, olayla ilgili ifade vermediğini mahkemede aktardı.

Polis, bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, 30 Mayıs’ta saat 23:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafında alınan bilgide Haspolat-Güngör anayolu üzerindeki moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Pusu kurdu…

Polis, yapılan kontrolde dört ayrı şeffaf naylon içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, pusu görevine başlandığını belirten polis, 31 Mayıs’ta saat 21:30 raddelerinde her iki zanlının da bölgeye geldiğini dile getirdi.

Polis, zanlı M.A’nın araçtan inerek içerisinde uyuşturucu madde bulunan siyah renk naylon poşeti aldığının tespit edildiğini söyledi

Polise vurup, kaçmaya çalıştı

Olayın ardından görevli zanlıya müdahale ettikleri sırada zanlının elindeki cep telefonu ile polisin sol kulak arkasına vurup kaçmaya çalıştığını aktaran polis, makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Polis, olay yerinde bulunan zanlı S.Ç’nin de kaçmaya çalıştığı, makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirilip, tutuklandığını dile getirdi.

100 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de emare alındığını söyleyen polis, zanlı M.A’nın üzerinde yapılan kontrolde 140 Euro ile 320 TL nakit paranın soruşturma maksatlı alıkonulduğunu belirtti.

İfade vermediler

Polis, mesele ile ilgili zanlıların herhangi bir ifade vermemiş olmalarına rağmen her iki zanlının konu maddelerden bilgileri oldukları ve almaya geldikleri ile ilgili sözlü beyanları olduğunu söyledi.

Zanlıların ikametgahlarında arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirten polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, bu aşamada 2 zanlının da 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.