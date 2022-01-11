‘İhale süreci yasaya aykırı’

Ayşe GÜLER

Rekabet Kurulu, Kıb-Tek’in 5 bin adet ‘Tek Fazlı Akıllı Sayaç İhalesi’ni iptal etti.

İhaleye ‘pazarlık usulü’ devam etmek için yasal olarak uyulması gereken prosedürün uygulanmadığını da tespit eden Rekabet Kurulu, tekrardan bir şartname ile yeni bir ihaleye çıkıldığını belirledi.

Rekabet Kurulu, Flatro Student Services Ltd. adına yetkili Zehra Beyar tarafından yapılan itirazı değerlendirdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Kararla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, test laboratuvarların sayısının genişletilmesi için Rekabet Kurulu’nun tavsiye kararının dikkate alınacağını, Yüksek Seçim Kurulu’ndan ihaleye çıkılması için onay talep edeceklerini söyledi.

Önce iptal, sonra yeniden ihale…

Rekabet Kurulu, kararında Kıb-Tek’in Tek Faz Elektronik Sayaç Alımı ihalesine ilişkin süreçleri de detaylandırdı…

İhaleye önce 24 Eylül’de çıkıldığını, 5 Kasım’da iptal edildiğini belirleyen Kurul, yine aynı konu için aynı şartname ile yeni bir ihaleye çıkıldığını kaydetti.

‘Pazarlık’ yazıldı, ‘açık usulle’ hareket edildi…

Yapılan incelemede pazarlık usulü değil, açık usul ihaleye çıkarmışçasına yol izlendiğini, ancak idari şartnameye ihale yöntemi olarak pazarlık usulü yazdığı da Rekabet Kurulu tarafından tespit edildi.

İhale sürecinin yasaya aykırı olduğuna vurgu yapan Rekabet Kurulu, “Bu aşamada mevcut durumun telafisi mümkün olmadığından Yasa’nın 83 (3) (b) maddesi tahtında bahse konu ihalenin iptale dilmesine karar vermiştir” denildi.

5 laboratuvar ismi yasaya aykırı…

Rekabet Kurulu, test raporlarının sadece 5 laboratuvar tarafından yapılmasını da değerlendirdi, yeterli sayıya ulaşamaması nedeniyle bu konuda karar üretilemese de başkan ve bir

üyenin kanaati ile şartnamede bu şekilde bir ibarenin yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

75 gün içinde YİM’e başvuru yapılabilir…

Kurul, kararın Merkezi İhale Komisyonu’na, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, Kıb-Tek’e ve itirazı dosyalayan Flatro Student Services Ltd'e bildirilmesine karar verdi.

Kararın bildirilmesinden itibaren 75 gün içerisinde Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava açılabileceği aktarıldı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan:

“YSK’dan ihale için onay talep edeceğiz”

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, test laboratuvarların sayısının genişletilmesi için Rekabet Kurulu’nun tavsiye kararının dikkate alınacağını, Yüksek Seçim Kurulu’ndan ihaleye çıkılması için onay talep edeceklerini söyledi.

Erdoğan ilgili ihaleye 4 firmanın katıldığını, 3’ünün elendiğini belirten Erdoğan, 1 firmanın da sayaçlarının sistem tarafından çalıştırılmaması nedeniyle elendiğini kaydetti.

Erdoğan, ihalenin Rekabet Kurulu kararı öncesinde iptal edildiğini ancak Merkezi İhale Komisyonu’nun Rekabet Kurulu’ndan da görüş almak istediğini belirtti.