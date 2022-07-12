İçişleri’nden 'uyuşturucu baronu' açıklaması: “Deport edildi, TC makamlarına teslim edildi”

İçişleri Bakanlığı, Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından olduğu iddia edilen Mark Buddle’un, ‘deport’ edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 8 Temmuz 2022 tarihinde hakkında deport kararı verilen Buddle’ın, 10 Temmuz 2022 tarihinde iki polis subayı nezaretinde, Ankara’ya götürüldüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, deport edilen Mark Douglas Buddle’ın Ankara’da kendi ülkesine iadesi için yasal işlemlerinin de devam ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

8 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE DEPORT KARARI ALINAN MARK DOUGLAS BUDDLE HAKKINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

İçişleri Bakanlığı olarak ülke güvenliği ve asayişin sağlanması adına Polis Genel Müdürlüğümüz ile başlatmış olduğumuz muhaceret çalışmaları sonucunda, kısa sürede ülkede izinsiz, suça karışmış veya kamu güvenliği açısından sakıncalı yabancı kişilerin tespiti ve deport edilmeleri ile ilgili adımlar atılmış, ülke güvenliği, halkımızın huzuru için çalışmaların devam edeceği kamuoyuna duyurulmuştu.

11.08.2021 tarihinden itibaren KKTC’de yüksek gelire bağlı ikamet izni ile kalmakta olan Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın Polis Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırma sonucunda kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu anlaşılmıştır.

Polis Genel Müdürlüğümüzün, Mark Douglas Buddle hakkında bakanlığımıza yazmış olduğu raporunda, ilgili kişinin kamu huzuru ve güvenliği açısından sakıncalı olduğu açıkça belirtilmiştir. KKTC güvenlik güçlerinin raporu doğrultusunda, İçişleri Bakanımız Sayın Ziya Öztürkler’in talimatıyla, halkımızın huzur ve güvenliği açısından sakıncalı bulunan Mark Douglas Buddle hakkında 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı alınmıştır.

Bakanlığımız tarafından 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı verilen söz konusu şahıs, 10 Temmuz 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğümüzün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde, PC 1884 sefer sayılı uçakla Ankara’ya götürülmüş, burada Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmiştir. KKTC’den deport edilen Mark Douglas Buddle’ın Ankara’da kendi ülkesine iadesi için yasal işlemleri devam etmektedir.”

Buddle'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki "sığınağına" dönerken tutuklandığı iddia edilmişti

Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki "sığınağına" dönerken tutuklandığı iddia edilmişti.

Dünya basını "FBI tarafından tutuklandığını" öne sürerken, yerel basın KKTC polisi tarafından tutuklanıp Ankara'ya gönderildiğini ve İnterpol'e teslim edildiğini iddia etti.

Öte yandan YENİDÜZEN'in ulaştığı polis resmi açıklama yapmamıştı.

Ntv’ye göre Ankara'ya gönderilen kokain çetesi lideri, işlemlerinin ardından Avusturalya’ya iade edilecek.

Avustralya'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve adı uyuşturucu kaçakçılığı ile şiddet olaylarıyla anılan Mark Buddle'ın Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılan operasyon sonucu tutuklandığı ve sınır dışı edildiği öne sürüldü.

Daily Mail Avustralya ve Sunday Telegraph, Buddle'ın "FBI tarafından yapılan operasyon sonucu, Kıbrıs'taki sığınağına dönerken tutuklandığını" yazarken, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bazı gazeteler, KKTC polisinin operasyonu sonucu tutuklanıp bayramın birinci gecesi Ercan'dan Ankara'ya götürüldüğünü ve İnterpol'e teslim edildiğini iddia etti. YENİDÜZEN, söz konusu iddialara ilişkin polisten resmi bir açıklama alamamıştı.

"Adadaki sığınağı..."

Buddle'ın geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ın kuzeyindeki "sığınağından", çetenin Almanya'daki bir üyesiyle görüşmek için çıktığını, dönüşte ise operasyon sonucu tutuklandığı ifade edilmişti.

Rüşvet iddiaları Dünya basının, Kıbrıs'ın kuzeyini "birçok kaçağın saklandığı sığınak" olarak tarif etmesi dikkat çekerken, yerel basının "Buddle'ın bir önceki İçişleri Bakanı" ve "bazı iş insanlarına rüşvet vererek" ülkede kaldığını yazdığı gözlemlenmişti.

Dünya basının "Kıbrıs'a yeniden girmeye çalışırken ABD ajanları tarafından yakalandığını" yazmasına karşın kuzeydeki basının "KKTC polisi tarafından KKTC'de yakalandı" iddiası üzerine YENİDÜZEN'in ulaştığı polis kaynakları resmi bir açıklama yapmamıştı.

NTV, bir yıl önce turist vizesiyle adanın kuzeyine gelen Buddle'a ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildiğini de yazmıştı.