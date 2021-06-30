İçinde uyuşturucu olan çanta arazide bırakıldı
İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu
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İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.
Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.P.(E-23) tutuklandı.
E.P.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve metal kutu içerisinde az miktarda uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : polis, uyuşturucu