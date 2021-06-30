İçinde uyuşturucu olan çanta arazide bırakıldı

İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.P.(E-23) tutuklandı.

E.P.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve metal kutu içerisinde az miktarda uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

