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İçinde uyuşturucu olan çanta arazide bırakıldı

İçinde uyuşturucu olan çanta arazide bırakıldı

İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

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İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, arazi içerisinde bırakılan çanta içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. 
Mesele ile ilgili  yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.P.(E-23) tutuklandı. 
E.P.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve metal kutu içerisinde az miktarda uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. 
Soruşturma devam ediyor. 
 

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