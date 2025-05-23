İBB soruşturmasında dördüncü dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 23 Mayıs sabahı yeni bir operasyon yapıldı.

Aralarında İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) ve İstanbul Çevre Yönetimi San.ve Tic.A.Ş. (İSTAÇ) genel müdürleri ile İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X üzerinden "Daha evvel gözaltına alınan ve aldığı ikinci el aracın ilk sahibinin neden yurt dışına çıktığı sorulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu bir kez daha gözaltında" yazdı.

Günaydın, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Şehircilik Grup Başkanı ve Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Altyapı ve Enerji Grup Başkanı ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Tugay'ın gözaltına alınanlar arasında olduğunu duyurdu.

Bugün Esenyurt belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ahmet Özer'in ilk duruşmasının yapılacağını hatırlatan Günaydın, "Kısacası gözaltılarla duruşmalar birbirine girmiş durumda" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

İBB soruşturmasının birinci operasyonunda İmamoğlu ve Murat Ongun dahil 54 kişi tutuklandı. İkinci operasyonda ise 18 kişi tutuklandı.

Üçüncü dalga operasyonda 20 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 20 Mayıs'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bazı iştiraklerde yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aralarında İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de olduğu isimlerden 20'si gözaltına alındı.

Soruşturmada Çetin'in, İBB iştiraki olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'deki bazı ihalelerde yolsuzluk yaptığı ileri sürüldü.

Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından 16 şüpheli tutuklama, dört şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada hakimlik 13 kişinin tutuklanmasına, yedi kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bir diğer İBB iştiraki olan İstanbul ve Peysaj A.Ş.'nin ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yedi şüpheli de akşam saatlerinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

Böylece üçüncü operasyonda tutuklanan kişi sayısı 20'ye yükseldi.