Hüseyin Önder Ecesoy yaşama veda etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşama veda etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde uzun yıllar boyunca temizlik Şube Amiri görevini yürüttü. Ulusal Birlik Partisi'nin simge isimlerinden biri olan Ecesoy, iki dönemdir LTB meclis üyeliği ve son dönemde de LTB'de asbaşkanlık görevini yerine getiriyordu.

Hem Lefkoşa Türk Belediyesi, hem de Ulusal Birlik Partisi Ecesoy'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.