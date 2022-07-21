Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Çobanoğlu için uzun yıllar hizmet verdiği BRT’de tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, ailesi, akrabaları ve sevenleri, BRT çalışanları katıldı.

Törende, Hüseyin Çobanoğlu’nun özgeçmişi okundu, konuşmaların ardından saygı geçişi yapıldı.

Çobanoğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Hüseyin Çobanoğlu’nun özgeçmişi

2 Şubat 1953 yılında Mağusa’da doğan Hüseyin Çobanoğlu, 15 Ocak 1972 yılında teknisyen olarak Bayrak Radyosu’nda işe başladı.

25 Ağustos 1999’da BRT müdürlüğüne getirilene kadar kurumda amirlik, koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük dahil bir çok önemli görev üstlenen Hüseyin Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

BRT’den emekli olduğu dönem sonrası Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde görev alan Hüseyin Çobanoğlu, uzun yıllardır UBP’nin iletişim sorumluluğu görevini yürütüyordu. Çobanoğlu, evli ve iki çocuk babası olup, 3 de toruna sahipti.

Hüseyin Çobanoğlu yaşamını yitirdi