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Hüseyin Çobanoğlu yaşamını yitirdi

Hüseyin Çobanoğlu yaşamını yitirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu hayata gözlerini yumdu.

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu hayata gözlerini yumdu.

Çobanoğlu için uzun yıllar emek verdiği BRT Kurumu’nda bugün (21.07.2022) saat 11.00'de tören düzenlenecek …

Çobanoğlu BRT'deki törenin ardından öğle namazı sonrası Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.

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