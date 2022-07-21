Hüseyin Çobanoğlu yaşamını yitirdi
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu hayata gözlerini yumdu.
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu hayata gözlerini yumdu.
Çobanoğlu için uzun yıllar emek verdiği BRT Kurumu’nda bugün (21.07.2022) saat 11.00'de tören düzenlenecek …
Çobanoğlu BRT'deki törenin ardından öğle namazı sonrası Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek.
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