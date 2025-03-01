Hüseyin Çançi hayatını kaybetti
Lefkoşa’da sakin 63 yaşındaki Hüseyin Çançi ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
A+A-
Lefkoşa’da sakin 63 yaşındaki Hüseyin Çançi ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Olay 1.03.2025 tarihinde, saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
Polis bültenine göre, Çançi’nin ölüm sebebi yapılacak otopsinin arından belli olacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 149 defa okunmuştur
Etiketler : hüseyin çançi