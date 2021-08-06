Hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Haspolat’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan zanlı B. H. P. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı B. H. P’nin 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis,

B. H. P.’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri ve Kokain) alma ve tasarruf suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 30 Temmuz tarihinde saat 10:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Haspolat-Lefkoşa'da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede ağaçların altında naylon içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu maddeyi olduğu yerde muhafaza ettiğini kaydetti. Polis zanlının aracı ile ağaçların olduğu yere gelerek araçtan indikten sonra söz konusu maddeleri aldığı esnada tespit edildiğini ve kuvvet kullanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, gerekli soruşturma aşamasında tahkikatın tamamlandığını, zanlının iki ayrı uyuşturucu suçundan teminata bağlı olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.

Polis pusu kurup suçüstü yakaladı