Hükümette ‘ittifak’ sancısı

Ayşe GÜLER

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimle ilgili süreç hızlandı, geri sayım başladı.

Şu ana kadar, siyasi partiler içerisinde netleşen belediye başkan adaylarını Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) açıklarken, gözler diğer partilere çevrildi.

Daha önce kulislerde hükümetle ilgili ‘yerelde de ittifak’ modeli konuşulsa da bu işbirliğinin hayata geçip, geçmeyeceğine dair resmi görüşmeler hala başlamadı.

Hükümetin küçük ortaklarından Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’de adaylar netleşmedi.

Demokrat Parti(DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu, yerel seçim adaylarını belirlemede geç kaldıklarına yönelik özeleştiri yaparak, “Maalesef, bu noktada yetkili organlarla henüz karar üretmedik. Parti başkanımız farklı bir noktadadır” dedi.

Tosunoğlu, hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin kendi adaylarını açıklamaya başladığını dile getirerek, bu nedenle yerelde ‘ittifak’ yapmanın zor olduğunu, olsa bile sağlıklı

olamayacağını kaydetti.

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Talip Atalay ise parti Merkez Yönetim Kurulu’nun hem aday belirleme hem de hükümet ortaklarıyla ittifak görüşmeleri yapılması için karar aldığını söyledi, şu an için resmi görüşmelerin başlamadığını dile getirdi.

Halkın Partisi (HP)’de bazı bölgelerde aday çıkarma, bazı bölgelerde ise bağımsız adayların desteklenmesine yönelik çalışmalar başladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’de ise Lefkoşa’da belediye başkan adayı çıkarılması netleşirken,

Girne’de ise bağımsız aday Zeki Çeler’in desteklenmesi kararı aldı. Diğer bölgelerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de belediye başkanı olup, yeniden aday olanların desteklenmesine yönelik bir fikir alışverişi var.

CTP, İskele belediye başkan adayını birkaç güne açıklayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yerel seçimle ilgili çalışmaların 1 yıl önceden başladıklarını söyledi, birkaç gün içerisinde İskele Belediye Başkan adayını da açıklayacaklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise 7 bölgede belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından diğer bölgelerle ilgili yoklama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi, Ekim ayı sonuna kadar tüm adayları belirlemeyi planladıklarını kaydetti.

TDP’de Lefkoşa’da aday çıkaracak, Girne’de Çeler’i destekleyecek

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Lefkoşa’da belediye başkan adayı çıkaracaklarını, Girne’de ise bağımsız aday Zeki Çeler’i destekleyeceklerini açıkladı.

HP, Mağusa’da Oktay’ı destekleyecek

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu ise bazı bölgelerde aday çıkarma, bazı bölgelerde ise bağımsız adayların desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Mağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleyeceklerini ifade eden Tokatlıoğlu, yalnızca ilçelerde değil, Mesarya ve İskele bölgesinde de aday belirleme sürecinin devam ettiğini dile getirdi

SİYASİ PARTİLERDE DURUM NE?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy:

Yerel seçimi önemsiyoruz, İskele adayımızı birkaç güne açıklayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yerel seçimle ilgili çalışmaların 1 yıl önceden başladıklarını söyledi, birkaç gün içerisinde İskele Belediye Başkan adayını da açıklayacaklarını belirtti.

Akansoy, şu anda belediye sayılarına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini, mahkeme kararını beklediklerini dile getirdi.

Yerel seçimi önemsediklerini ifade eden Akansoy, “Ülkenin içindeki kaos ve kriz ortamı dikkate alındığında halka daha kaliteli süreklilik taşıyan hizmetler vermek önceliğimizdir” dedi.

Akansoy, belediye meclis üyelerini belirlemek için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu:

Ekim sonuna kadar tüm adayları belirleyeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 7 bölgede belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından diğer bölgelerle ilgili yoklama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Hasipoğlu, Ekim ayı sonuna kadar tüm adayları belirlemeyi planladıklarını söyleyerek, bu ay içerisinde belediyelerin birleştirilmesini öngören yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi kararının da açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Aday belirleme çalışmalarını mevcut yürürlükte olan yasaya göre, yani 18 belediyeye yönelik yaptıklarını aktaran Hasipoğlu, “Anayasa Mahkemesi iptal ederse, çalışmaları 28’e göre değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti(DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu:

Aday belirlemede geç kaldık, ittifak zor

Demokrat Parti(DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu, yerel seçim adaylarını belirlemede geç kaldıklarını söyledi, “Maalesef, bu noktada yetkili organlarla henüz karar üretmedik. Parti başkanımız farklı bir noktadadır” dedi.

Tosunoğlu, hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin kendi adaylarını açıklamaya başladığını dile getirerek, bu nedenle yerelde ‘ittifak’ yapmanın zor olduğunu, olsa bile sağlıklı olamayacağını kaydetti.

“Hükümet olarak yerel seçim ittifakında bir karar üretildiğini göremiyorum” şeklinde konuşan Tosunoğlu, parti tabanıyla görüşme yapılacağını, ilçe başkanları ve yetkili kurullarla yapılacak görüşmeler sonrasında sürecin netleşeceğini ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt:

Lefkoşa’da aday çıkaracağız, Girne’de Çeler’i destekleyeceğiz, CTP’de belediye başkanı olup, yeniden aday olanları destekleme fikri var

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Lefkoşa’da belediye başkan adayı çıkaracaklarını, Girne’de ise bağımsız aday Zeki Çeler’i destekleyeceklerini açıkladı.

Özkunt, diğer ilçelerde belediye meclis üyeleri listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar dışında, belediye başkan adayı çıkarıp, çıkarmayacaklarına dair değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Diğer sol örgütler; YKP, BKP, Bağımsızlık Yolu ve Sol Hareket ile ittifak ve işbirliğine önem verdiklerini dile getiren Özkunt, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de belediye başkanı olup, yeniden aday olanları desteklemeye yönelik bir fikir olduğunu da aktardı.

Özkunt, “CTP kendi adaylarını belirledi. Bu nedenle bu ittifak ve işbirliğini yapamadık ama CTP’de belediye başkanı olup, yeniden aday olanları desteklemeye yönelik bir fikir var. UBP’nin kazanmayacağı pozisyon almaya çalışıyoruz” dedi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) birleştiklerini bu nedenle de yerel seçim çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü ifade eden Özkunt, “Güçlü belediye meclis üyeleri oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi kararını bu ay beklenir. Seçim yasaklarının 60 günden 40 güne inmesine yönelik de çalışma var, bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu:

Bazı bölgelerde aday çıkaracağız, bazı bölgelerde ise bağımsız adayları destekleyeceğiz

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, bazı bölgelerde aday çıkarma, bazı bölgelerde ise bağımsız adayların desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Mağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleyeceklerini ifade eden Tokatlıoğlu, yalnızca ilçelerde değil, Mesarya ve İskele bölgesinde de aday belirleme sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Tokatlıoğlu, belediyelerin birleşmesini öngören yasaya ilişkin mahkeme kararının açıklanmasını beklediklerini de söyleyerek, “18 mi 28 mi belediye olacağı netleşecek. Bu sürecin netleşmesiyle çalışmalarımız daha da netleşecek” şeklinde konuştu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Talip Atalay:

İttifakla ilgili anlaşıp anlaşmayacağımızı resmi görüşmeler başlayınca göreceğiz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Talip Atalay, parti Merkez Yönetim Kurulu’nun hem aday belirleme hem de hükümet ortaklarıyla ittifak görüşmeleri yapılması için karar aldığını söyledi, bu görüşmelerin ardından değerlendirme yapılacağını ve Parti Meclis’e sunulacağını açıkladı.

Atalay, yerel seçimde ittifak modeline ilişkin henüz resmi görüşmelerin başlamadığını kaydederek, sürecin ilerlediğini bu nedenle bu görüşmelerin önümüzdeki hafta yapılması gerektiğini belirtti.

“İlkesel olarak ittifak konuşuluyor, dayanışma için ön çalışma hakim” diyen Atalay, “Anlaşıp anlaşmayacağımızı resmi görüşmeler başlayınca göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.