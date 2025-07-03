Hükümetin atamaları yasadışı

UBP - YDP - DP Hükümetinin yaptığı çok sayıda üst düzey atamaların yasa dışı olduğu Sayıştay ve Başsavcılık belgelerine yansıdı.

Sayıştay, Başsavcılık görüşü doğrultusunda, aralarında TÜK, Genel Tarım Sigortası Fonu, İhtiyat Sandığı, Serbest Liman ve Bölgesi ile SÜTEK’in bulunduğu kurumlara yapılan yönetim kurulu başkanı ve/veya yönetim kurulu üyesi atamalarının hukuka aykırı olduğunu ilgili kurumlara resmen bildirdi.

Olayı belgelerle gündeme taşıyan CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu atamaların yalnızca yasa dışı değil, aynı zamanda bu yolla yapılan her idari ve mali işlemin de suç unsuru taşıdığını vurguladı.

Barçın, söz konusu atamaların geçersiz olduğuna dikkat çekerek, "Bu kişilerin yasa dışı emirlerini ve kararlarını hiçbir kamu çalışanı yasa gereği uygulamamalıdır" ifadelerini kullandı.