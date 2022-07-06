Hükümet ihalesiz alım yaptı

ÜstEl hükümeti ülkede yaşanan elektrik krizini ihalesiz fuel oil alımı yaparak çözmeye çalışıyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile bir kez daha ihalesiz yakıt alımı yapıldı.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nda 2 bin 300 ton fuel oilin Petrol Geri Kazanın Şirketi Ltd (PETCO) isimli şirketten alınması yönünde karar üretildi.