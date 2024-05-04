Holguin'in üçlü görüşme ayarlamaya çalışacağı iddiası

Berlin, Paris ve Brüksel temaslarının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un davetiyle Perşembe günü de Moskova’yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Salı günü Ada’ya geliyor.

Holguin’in, adaya yapacağı bu üçüncü ziyarette, Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le ortak bir görüşme ayarlamaya çalışacağı haber verildi.

Haftalık Kathimerini, olası üçlü görüşmenin Eylül ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılacağı bir beşli görüşmeyi gündeme getirebileceğine işaret ederek, görüşmenin anahtarının Türk tarafında olduğunu yazdı.

Holguin’in Ada’ya yapacağı ziyaretin zamanlamasına dikkat çeken gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de 13 Mayıs’ta Ankara’yı ziyaret edeceğini hatırlattı. Holguin’in, Paris, Brüksel ve Berlin’den Ankara’ya verilmesini istediği “sürecin aktifleşmesine yeşil ışık yakmasını da içeren mesajları güçlendirme"yi amaçlayabileceği kaydedildi.

Habere göre, Holguin, adada bulunacağı 7-14 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıslı Türk "lider" Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’le ortak görüşme önerisi yapacak. Bu görüşme önerisini, tarafların reddedemeyeceği şekilde yapmak istediğini yazan gazete, böyle bir görüşmenin, tarafların birbirine taban tabana zıt referans tezlerini yumuşatmak için bir başarı sayılacağını iddia etti. Böyle bir görüşmenin, Holguin’in, BM Genel Kurulu’nun toplanacağı önümüzdeki Eylül ayında sona erecek görev/ yetki takvimine de hizmet edeceği ileri sürüldü.

Gazete, Holguin’in yatırım yapabileceği ana enstrümanların ise "Tatar ve Hristodulidis ile üçlü görüşmenin, eylül ayında BM Genel Sekreter, Antoino Guterres’in de katılacağı bir beşli bir görüşmeye evrilerek, Guterres Çerçevesinin değerlendirilmesi ve iki liderin (2016-2017 döneminde zirveye ulaşan hareketliliği yaratan) Şubat 2014’teki gibi bir ortak açıklama yapması" olduğunu yazdı.

Habere göre, BM'de, "önümüzdeki aylarda KKTC’yi erken seçime götürecek siyasi bir hareketlilik olabileceği ve Kıbrıs Türk liderliğinin dümeninde bir değişiklik yaratılırsa Kıbrıs sorunu sürecine fayda sağlayabileceği" algısı bulunuyor.

Ulusal Konsey’in 26 Nisan tarihli son toplantısında, “bütün siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı, Hristodulidis’e danışmanlık yapacak 12 kişilik "Kıbrıs Sorunu Siyasi Grubu” kurulduğunu hatırlatan gazete, bu grubun oluşumunun, "Hristodulidis’in, hükümetini destekleyen ancak çözümün içeriği konusunda birbirinden farklı görüşleri bulunan, hatta çözüme karşı olan siyasi partileri bağlamak ve çatışma çıkmasını önlemeye yönelik hazırlığı" olarak algılandığını kaydetti.

Holguin'in Rusya temasları

Alithia, Holguin’in Perşembe günü Moskova’ya giderek görüştüğü Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un “Rusya’nın Kıbrıs’taki iki toplum arasında müzakerelerin yeniden başlaması şartlarını yaratma çabasına destek verme arzusunu” dile getirdiğini yazdı

Habere göre, Lavrov, Rusya’nın tutumunun, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün adil ve sürdürülebilir olması, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına dayanması ve Kıbrıs’taki iki tarafça, haklı çıkarlarını dikkate alarak belirlenmesi olmaya devam ettiğini” vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın “toplumlar arası diyalog için zaruri olan Ada’daki istikrarın korunmasında BM’nin silahlı güçlerinin (BM Barış Gücü) faaliyetlerini ve Genel Sekreter’in iyi niyet misyonunu olumlu bulduğu” belirtildi. Açıklamada “bundan böyle BM’nin, Barış Gücü’ne üye olarak katılmak da dahil, dünya çapındaki faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına katkı koymaya hazır olduğu” kaydedildi.

Ankara ziyareti

Fileleftheros, “Holguin’den Formül Bekleniyor” başlıklı haberinde Holguin’in Ada’ya gelmeden önce 7 Mayıs’ta Ankara’ya gitmek niyetinde olduğunu, bunun da Kıbrıs Rum liderliğinin “Kıbrıs sorununda hareketliliğin anahtarının Türkiye’de olduğu” iddiasını doğruladığı yorumunu yaptı.

Holguin’in Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşüp görüşmeyeceğinin, Fidan’ın programı gereği yurtdışında olmamasına bağlı olacağı kaydedildi.

Gazeteye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti, Ankara’dan sonra Ada’ya gelecek olması nedeniyle Holguin’den bu kez “çabasını nasıl ilerleteceğine dair somut bir şey” duymayı bekliyor.

Bu somut şeyin, sürecin nasıl ileri doğru hareket edeceğine dair bir formül olabileceği kaydedilen haberde, Kıbrıs Rum liderliği açısından bu ilerlemenin “orta yol mantığında olması söz konusu olamayacağı” belirtildi, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantonos Kombos’un geçen hafta yaptığı açıklamada “orta yol yaklaşımının” verimli olmayacağı gerekçesiyle Rum tarafından onay almayacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Holguin’in ikinci temas turu sırasında “Kıbrıs sorununda ortamı iyileştirmek için yeni tek taraflı Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) ileri götürme ihtimali konusunda Rum tarafının nabzını yokladığı kaydedildi.

Habere göre, Hristodulidis, son Ulusal Konsey toplantısında da söylediği gibi, Holguin'in önüne daha önce kararlaştırdığı Kıbrıslı Türklere yönelik tek yanlı GYÖ’lerin yanısıra önceki liderlerin sunmuş olduğu önerileri de koydu.

Haravgi haberi “BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi Kıbrıs’ta Yeni Temas Turunu Açıyor… İki Lider, Sivil Toplum ve İş Dünyası İle Görüşmek İçin Salı Günü Geliyor…. Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kırbıs Sorununa Kapsamlı, Sürdürülebilir ve Adil Çözümden Yana” başlık ve spotlarıyla aktardı.