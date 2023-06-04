“Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı”

Balıkesir’de bulunan ‘Bin Bir Airport Mall isimli işyerine girerek, hırsızlık yapan ve suçüstü yakalanan zanlı H.K. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin detaylarını anlatan Yücel Kuşçuoğlu, zanlının hırsızlık suçundan yargılandığını aktardı. Zanlının, 3 Haziran akşamı Ercan Anayolu Yonca Kavşağındaki ‘Bin Bir Airport Mall’ isimli işyeri içerisinde kullanılmış ve sökülmüş durumdaki 2 adet klima dış ünitesini, 6 adet sandalyeyi, 4 adet Florasan setini, 4 adet kettle, 1 adet elbise dolabını çalıp, KK 583 plakalı van araca yüklediğini ve suçüstü yakalanarak tutuklandığını belirtti.

Polis meselenin yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca şirkette sayım yapılacağını söyleyerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen Şahadet değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturmanın salimen yürütülen bilmesi için 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.