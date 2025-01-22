Herhangi bir suça karışıp karışmadıkları araştırılacak

Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdükleri belirlenen 5 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ahmet Çapkın mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlıların 17 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ şubesi tarafından Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 27 yaşındaki A.B.’nin 29 Kasım 24 tarihinden itibaren toplam 49 gün, 21 yaşındaki H.B’nin 29 Kasım 23 tarihinden itibaren toplam 415 gün, 27 yaşındaki S.K’nin

21 Kasım 21 tarihinden itibaren toplam bin 153 gün, 21 yaşındaki K.S.’nin ve 22 yaşındaki M.N.’nin

6 Ocak 23 tarihinden itibaren toplam 742 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili sivil muhaceret dairesinden araştırma yapacaklarını, ülkede kacak kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek tutukluluk emri talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.