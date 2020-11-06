Henüz 17 yaşındaydı…

Yaşamını Hollanda’da sürdüren 17 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ata Hikmet yaşama veda etti.

Bir süredir “yumuşak doku kanseri” olarak bilinen hastalıkla mücadele eden Ata Hikmet’in genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Lefkoşa’nın eski esnaflarından merhum Ata Hikmet’in de torunu olan Hikmet’in cenazesi Hollanda’da defnedilecek.

Ata Hikmet’in babası Rifat Hikmet Avrupa’da yaptığı çalışmalarla bilim insanı olarak tanınıyor.