HAZİNE-SEN isim değişikliğine gitti

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) yaptığı 4. Olağan Genel Kurul’da ismini Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) olarak değiştirdi. Lisani Özçüremez’in başkanlığa getirildiği olağan genel kurulda sendika yetkili organları da belirlendi.

Maliye-Sen’den yapılan açıklamaya göre, sendikanın 4. Olağan Genel Kurulu seçim ve isim değişikliğinin de yer aldığı tüzük değişikliği gündemiyle yapıldı.

Toplantıda, tüzük değişikliğiyle Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) olan sendikanın ismi Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye–Sen) olarak değiştirildi.

Yapılan seçim sonucunda ise Lisani Özçürümez Maliye-Sen başkanlığına getirilirken, yönetim kuruluna Çağrı Yağlı, Şenol Karayel, Kerim Şad Kolozali, Onur Tümtürk, Kemal Kanısoy, Mehmet Gürsoy, Kemal Çetinyay, Ebru Turan Ersoy ve Safure Yeniçeri seçildi.

Denetleme Kurulu Sezai Emre, Anıl Özbay ve Çiler Efendi’den, Disiplin Kurulu ise Yeşim Binici, Tümer Karava ve Menteş İnatçı’dan oluşturuldu.

Özçürümez: “Hükümetlerin atacağı adımların takipçisi olacağız”

Yeni dönemde başkanlığa getirilen Lisani Özçürümez, genel kurulda yaptığı konuşmada tüm üyelere ve yönetime teşekkürlerini sundu. Gösterilen güvene layık olabilmek adına başkan ve yönetim kurulu olarak özveriyle çalışacaklarını ifade eden Özçürümez, eski başkan Sezai Emre’ye ve eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ederek, onların tecrübelerinden faydalanmak adına her zaman istişare içerisinde olacaklarını açıkladı.

Özçürümez, “İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı hükümetlerin atacağı adımların takipçisi olacağız ve emekçilerin hakları için her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Genel kurulun oylamasına sunulan tüzük değişikliği oybirliğiyle kabul edilerek, yürürlüğe girdi.