"Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız" sergisinin dördüncüsü için sponsorluk anlaşması yapıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının dördüncüsünde yer alacak fotoğrafların sergileneceği 4. "Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın-41 Hayat" Fotoğraf Sergisi için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, sergiyle ilgili sponsorluk anlaşmasına KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ile Garanti BBVA KKTC Ülke Müdürü Elif Altınkol imza koydu.

Açıklamada, serginin bu yıl da Ekim’de düzenlenmesi için tüm süreçlerin tamamlandığı, KKTC’nin hayatına değer katan kadınlardan 41’nin daha bu sergiyle onurlandırılış olacağı ifade edildi.