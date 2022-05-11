Haspolat'ta kaza: 1 yaralı
Haspolat Çemberi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
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Haspolat Çemberi üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası yaşandı.
Haber Kıbrıs'ın haberine göre çember üzerinde NB 030 plakalı araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Haspolat Çemberi'nin üzerine çıktı.
Yaralı şahıs daha sonra ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin kazaya yönelik incelemesi sürüyor.
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