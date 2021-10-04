Hasipoğlu:  Beklentim, Meclis’in açılması yönünde

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, tüzük gereği Meclis Başkanı’nın olmadığı durumlarda Meclis’i açma görevinin Meclis Başkan Yardımcısının olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Hasipoğlu, “ Armağan beyin sağlık mazereti yok, burada. Eğer o olmazsa en yaşlı üye Meclis’i açar” şeklinde konuştu.

Meclis’in açılması yönünde beklentisi olduğunu da ifade eden Hasipoğlu, şu anda Meclis’te olduklarını kaydetti.

Meclis gündeminde görüşülmeyi bekleyen 8 yasa çalışması bulunduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Ödeme bekleyen çiftçiler var. Genel Tarım Sigortası bütçesi onaylanmalı. Muhaceret affı hayata geçmelidir” dedi.

Hasipoğlu şöyle devam etti: 2013’te de benzer bir siyasi kriz çıkmıştı. Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu, Genel Kurul’u toplamamıştı. Şimdiki Çalışma Bakanı Koral Çağman da Yektaoğlu’na sağlık raporu vermişti. O zaman en yaşlı üye başkanlık etmişti.

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