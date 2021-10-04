Hasipoğlu: Beklentim, Meclis’in açılması yönünde
UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, tüzük gereği Meclis Başkanı’nın olmadığı durumlarda Meclis’i açma görevinin Meclis Başkan Yardımcısının olduğunu belirtti.
UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, tüzük gereği Meclis Başkanı’nın olmadığı durumlarda Meclis’i açma görevinin Meclis Başkan Yardımcısının olduğunu belirtti.
YENİDÜZEN’e konuşan Hasipoğlu, “ Armağan beyin sağlık mazereti yok, burada. Eğer o olmazsa en yaşlı üye Meclis’i açar” şeklinde konuştu.
Meclis’in açılması yönünde beklentisi olduğunu da ifade eden Hasipoğlu, şu anda Meclis’te olduklarını kaydetti.
Meclis gündeminde görüşülmeyi bekleyen 8 yasa çalışması bulunduğunu dile getiren Hasipoğlu, “Ödeme bekleyen çiftçiler var. Genel Tarım Sigortası bütçesi onaylanmalı. Muhaceret affı hayata geçmelidir” dedi.
Hasipoğlu şöyle devam etti: 2013’te de benzer bir siyasi kriz çıkmıştı. Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu, Genel Kurul’u toplamamıştı. Şimdiki Çalışma Bakanı Koral Çağman da Yektaoğlu’na sağlık raporu vermişti. O zaman en yaşlı üye başkanlık etmişti.
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