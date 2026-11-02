Kıraç’tan Merit Lefkoşa’da unutulmaz konser

Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, 31 Ekim Cumartesi gecesi Merit Lefkoşa Hotel Casino’da müzikseverlerle buluştu.

Güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle konuklara unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı,sevilen eserlerini seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ‘Endamın Yeter, ‘Kan ve Gül’ gibi hafızalara kazınan eserlerini seslendiren Kıraç, dinleyiciden büyük alkış aldı.

Konukların şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konser, Merit Lefkoşa Hotel Casino’da müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu.