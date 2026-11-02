“Erişilebilirlik tüm adayların gündeminde olmalı”

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, genel ve yerel seçimler öncesinde, erişilebilirlik konusunda tüm adaylara, engelli standartlarını gözetme çağrısında bulunarak, önerilerine yönelik bir yazı sundu.

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 6 Aralık’ta yapılacak seçimler öncesinde, erişilebilirlik konusunu tüm adayların ve ilgili kurumların gündemine taşımak istedikleri vurgulandı.

Açıklamada, planlama ve inşaat izinlerinde, kamusal alan düzenlemelerinde, iş yeri izinleri ve kullanım değişikliği süreçleri ile denetim süreçlerinde engelli standartlarının gözetilmesi gerektiği belirtildi.

Sahadan gelen gözlem ve geri bildirimlerin ilgili tüzükte belirlenen erişilebilirlik standartlarının, bazı izin, uygulama ve denetim süreçlerinde yeterince dikkate alınmadığına işaret edilen açıklamada, erişilebilir kentler ve binaların, eşit katılımın ve nitelikli kamu hizmetinin temeli olduğu kaydedildi.

İlgili kurumlara bu konudaki taleplerin yer aldığı bir yazı gönderildiği belirtilen açıklamada, engelli bireylerin kamusal alanlara eşit ve bağımsız erişimi için merkezi ve yerel yönetimlere, tüzük hükümlerini ilgili süreçlerde zorunlu ölçüt olarak uygulama; adaylara ise bu konuda açık ve somut taahhütler verme çağrısında bulunuldu.