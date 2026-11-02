Basın örgütleri bugün yeniden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde olacak

Basın örgütleri, gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili yapılan şikâyetlerin ardından polis soruşturmasının sonucunu öğrenmek ve somut adım taleplerini yinelemek amacıyla bugün saat 14.30’da yeniden Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gidecek.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Dış Basın Birliği ve Haber Kameramanları Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, dayanışmayı büyütme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tüm üyeler mesleklerine ve meslektaşlarına sahip çıkmak, seslerini birlikte yükseltmek amacıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde buluşmaya davet edildi.