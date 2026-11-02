Erhürman, Holguin ile görüşüyor

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 11.00’de başladı.

Holguin, Cumhurbaşkanlığı girişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ tarafından karşılandı.

Holguin, cuma günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile de görüşmüştü.

Görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması konusunda iyimser olduğunu söyleyen Holguin; güven yaratıcı önlemler, müzakere yöntemi ve esasa ilişkin konularda ilerleme sağlanması durumunda 5+1 formatında bir toplantının yapılabileceğini kaydetmişti.

Holguin’in gelecek pazartesi günü Erhürman ve Hristodulidis’le üçlü görüşme yapması planlanıyor.