“Meclis’i açmaktan adeta korkuyorlar!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi’nin bugün de nisap yetersizliği nedeniyle toplanamamasına tepki göstererek, UBP-DP hükümetini ve hükümete mensup milletvekillerini Meclis’e, halka ve devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmemekle eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Akansoy ve Şahali, “Seçim telaşına düşen UBP-DP hükümeti ve bu partilere mensup milletvekilleri, Meclis’e, halka ve devlete karşı sorumluluklarını açıkça hiçe sayıyor, Meclis’i açmaktan adeta korkuyor” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları ortak açıklamada, kendi siyasi geleceklerini düşünenlerin halkın sorunlarını ve devletin işleyişini umursamadığını belirten Akansoy ve Şahali, “Meclis’e gelmeyenlerin, halkın karşısına çıkıp yeniden yetki istemesi tam bir siyasi sorumsuzluk örneğidir” dedi.

“Meclis’ten kaçmaları, karşımıza çıkacak cesarete sahip olmadıklarının açık kanıtıdır”

Devleti sahiplendiğini söyleyenlerin devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaktan çekinmediğini ifade eden Akansoy ve Şahali, bu tutumun nasıl bir anlayışa sahip olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Akansoy ve Şahali, “Dahası Meclis’ten kaçmaları, karşımıza çıkacak cesarete sahip olmadıklarının da açık kanıtıdır” ifadelerine yer verdi.

“Bu sorumsuzluk dönemi artık bitmiştir”

Açıklamalarının devamında 6 Aralık’a işaret eden Akansoy ve Şahali, “Ancak herkes bilsin ki, bu sorumsuzluk dönemi artık bitmiştir” dedi.

Akansoy ve Şahali, “6 Aralık, Meclis’i çalışamaz hale getiren bu anlayışın son bulacağı, halk iradesinin yeniden sözünü söyleyeceği ve halk iradesinin iş başına geçeceği gün olacaktır” ifadelerini kullandı.