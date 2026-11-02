Farahani: “Erken değerlendirme ve çocukların güçlendirilmesi önemli”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Pouran Varvani Farahani, çocukluk çağı lösemisinde erken tanının önemine dikkat çekerek, tedavi sürecinde ise çocuk merkezli bakım ve çocukların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Farahani 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tedavinin yanı sıra çocukların duygusal, sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının desteklenmesinin nitelikli bakımın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Çocukluk çağı kanserlerine ilişkin farkındalığın artırılmasının önemine işaret eden Farahani, lösemi belirtilerinin zamanında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tekrarlayan ateş, solukluk, olağandışı yorgunluk, sürekli enfeksiyonlar, nedeni açıklanamayan morarma veya kanama, kemik ağrısı ve lenf bezlerinde şişlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirten Farahani, bu bulguların her zaman lösemi anlamına gelmediğini, ancak uzun sürmeleri veya birlikte görülmeleri durumunda tıbbi değerlendirme gerektirdiğini kaydetti.

Lösemi tedavisinde moleküler tanı yöntemleri, risk grubuna göre planlanan tedaviler, hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapideki gelişmelerin tedavi sonuçlarını iyileştirdiğini aktaran Farahani, çocukların tedavi sürecinde yalnızca hastalıklarına odaklanılmaması gerektiğini, çocuk merkezli bakım programlarının beslenme, uyku, fiziksel aktivite, stres yönetimi ve hastalıkla baş etme becerilerini destekleyebildiğini belirtti.

Çocukların güçlendirilmesinin tedavi sorumluluğunu onlara yüklemek anlamına gelmediğini ifade eden Farahani, yaşlarına uygun bilgi verilmesinin, kaygılarının dinlenmesinin, belirtilerini doğrudan ifade etmelerinin desteklenmesinin ve günlük yaşamlarına ilişkin basit kararlara katılmalarının önemine dikkat çekti.

Tedavi sürecinde okul, arkadaşlık, oyun ve güvenli fiziksel etkinliklerle bağın korunmasının çocukların günlük yaşamlarını sürdürmelerini desteklediğini belirten Farahani, lösemili çocukların yalnızca tedavi gören bireyler olarak değil, görüşlerine ve seçimlerine saygı duyulması gereken çocuklar olarak ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.