Angolemli teklifi reddetti

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, iç tüzüğe göre ‘en yaşlı’ üye olması gerekçesiyle, Meclis’e başkanlık etmesi yapılan teklifi reddetti.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Angolemli, hükümetin yaptığı doğru bir icraat olmadığını söyledi.

Angolemli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olması nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun vekalet edeceği, bugünkü toplantıda hükümetin nisabın düşeceğinin de bilinen bir durum olduğunu kaydetti.

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