Hasan Alpargün Adana'da

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, gözaltına alındığı Lefkoşa'dan Adana’ya götürüldü.

Gemiyle Mersin'e getirilerek Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen Alpargün, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adli Tıp Biriminin girişinde Alpargün, inşa ettiği binaların yıkılmasıyla onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin gazeteciler tarafından hatırlatılması üzerine, "Mukadderat." diyerek yanıt verdi.

Alpargün, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da inşa ettiği bazı binaların depremde yıkılması nedeniyle "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün, Kıbrıs'a kaçmış, yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne teslim olması sağlanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin Dolar, 890 bin Euro ve 500 bin TL'yi Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Demirhan'da daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilmişti.