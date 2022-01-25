Harmancı: “İlerleyen günlerde daha somut açıklayacağım gelişmeler olacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından seçim sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirme ile ‘İlerleyen günlerde daha net, daha somut olarak açıklayacağı gelişmeler’ olacağını belirtti, ‘birleştirici duruş’ mesajı verdi.

“Kimseyi suçlamayacağız, ders çıkaracağız” diyen Harmancı, TDP’nin, ‘hatayı nerede yaptık’la başlayıp bu geleneğe başından beri emek vermiş, katkı koymuş ‘yol arkadaşları’ ile konuşması gerekliliğine işaret etti. Seçim sürecinde, partiyi ayakta tutmaya çalışan başta gençler olmak üzere sorumluluk alan herkese de teşekkür eden Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Kimseyi suçlamayacağız ders çıkaracağız.

Biz hatayı nerede yaptıkla başlayıp bunu sadece 3-5 kişiyle değil bu geleneğe başından beri emek vermiş, katkı koymuş yol arkadaşlarımızla konuşmalıyız. Halkımızı ve sivil toplumu da bu istişarelerin merkezi yaparak elbette.

Verilen mesaj nettir. TDP kadroları umudun adresi olabilmeyi başaramamıştır. TDP’nin yeni fikirlerle ve genişleteceği kadroları ile ayrıştırıcı değil birleştirici bir yol haritası ile uzun soluklu bir yolculuğa çıması gerek.

Süreçler ve duygusallıktan arınıp biraz daha gerçekçi bakarak elbette daha geniş açıklamalar yapılabilir.

Benim tavrım bugün için bellidir, ortak hedefler doğrultusunda mümkün olan başarı hikayeleri için birleştirici bir duruş sergilemek olacaktır.

İlerleyen günlerde daha net daha somut olarak açıklayacağım gelişmeler olacaktır.

Son seçim sürecinde yılmadan usanmadan partiyi ayakta tutmaya çalışan başta gençler olmak üzere sorumluluk alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”