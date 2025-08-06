Hapları kimden aldıkları araştırılacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Temin Etmek “ ve “İlaç ve Zehir Yasası’na Aykırı Harekette Bulunma” suçlarından tutuklanan M.A.A.I ile E.E.E.İ mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enes Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2025 tarihinde, saat 21.55'de, Lefkoşa'da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Huzur Operasyonu kapsamında bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında, JM 193 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.A.A.I’nın, polis ekiplerini görmesi üzerine konu araçtan inerek kontrol noktasından yaya olarak uzaklaşmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının alıkonularak yapılan üst aramasında, giymekte olduğu şortun sol cebi içerisindeki cüzdanın içerisinde, renk ve görüntü itibari ile Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, sürücü E.E.E.İ’nin yönetimindeki JM 193 plakalı araç içerisinde yapılan aramada ise, aracın orta konsolunda, 2 adet yeşil reçeteye tabi olan Lyrica marka 300 mg'lik film tablet tespit edilerek emare olarak alındığını, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, her iki zanlının yeşil reçeteye tabi olan hapı tasarruflarında bulundurma izni olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla da İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden araştırma yapılması gerektiğini, zanlıların uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi olan Lyrica marka film tableti kimden ve ne şekilde temin ettiklerinin araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.