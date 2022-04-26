Hapis cezası 9 bin TL’lik adli para cezasına dönüştürüldü

GazeddaKıbrıs'ın haberine göre Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’e, gazetede yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan karikatürü dolayısıyla Türkiye’de bir yıl hapis cezası verildi. Ceza, mahkeme tarafından 9 bin TL’lik adli para cezasına dönüştürüldü.

Şener Levent’in 2017 yılında dönemin Afrika Gazetesi’nde yayımladığı bir heykelin Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasına işediği karikatüre, Ankara 63. Asliye Mahkemesi’nden ceza geldi.

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Şener Levent’i gıyapta yargılayarak bu yargılama neticesinde “Cumhurbaşkanına hakaret suçu” işlediği nedeniyle aleyhine 1 yıl hapis cezası verildi. Ceza mahkeme tarafından 9 bin TL’lik adli para cezasına çevrildi.

GazeddaKıbrıs'ın haberinin tamamı için tıklayınız