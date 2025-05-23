Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım’la ilgili soruşturmada ‘yalan tanıklık’ yapmakla suçlanan Halit Ergenç 1 yıl 10 ay, Rıza Kocaoğlu ile 1 yıl 8 ay ceza aldı.
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Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında “Yalan tanıklık” suçundan yargılandıkları davada karar verildi.
Mahkeme, Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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