“Hakarete varan eleştirilere sessiz kalmayacağız”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, kendilerine yapılan eleştirilerin “doğru olmadığını” savunarak, bu eleştirilerin “hakaret içerikli” olduğunu ve buna sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, " ‘Çamur at izi kalsın’ diye asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmasına yönelik yönetim kurulu bu konuda her türlü yasal hakkını kullanacağını üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz” denildi.

Gazeteciler Birliği’nin yazılı açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın ve haber alma özgürlüğünün en büyük savunucusudur.

Mevcut yönetimin de en önemli misyonu budur ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Gazeteciler Birliği’nin mevcut yönetimi göreve geldikten bu güne kadar başta basın özgürlüğü olmak üzere basına yönelik her türlü olumsuzluğun önüne geçmek icin büyük çaba sarf etmiştir.

Yönetim kurulu içinde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da hatta sert tartışmalar yaşansa da temel kaygı gazetecileri savunmak olmuştur.

Yönetim içinde zaman zaman basın özgürlüğü basın etiği gibi konularda üyeler arasında farklı düşünenler olmuştur. Bu nedenle de bazı olaylara ilişkin geç açıklama yapıldığı veya yapılamadığı da olmuştur. Ama her yönetimde yaşanabilecek bu olayları farklı mecralara çekmek ve gazetecilerin en büyük örgütünü zan altında bırakmaya çalışmak doğru değildir.

Gazeteciler Birliği yönetiminden bir üyesinin istifasıyla birlikte birliğe yönelik eleştiri sınırlarını aşan hakarete varan söylemleri kabul etmemiz asla mümkün değildir. Her türlü yapıcı eleştiriye açık olmakla birlikte gerek yönetim kurulu üyelerine gerekse birliğin tüzel kişiliğine yönelik hakaretlere karşı tüzük çerçevesinde gereken yapılacaktır.

KTGB’yi ve yönetim kurulu üyelerini karalayıcı ‘çamur at izi kalsın’ diye asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmasına yönelik de yönetim kurulu bu konuda her türlü yasal hakkını kullanacağını üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.”

Birlik yönetim kurulu üyesi Melek Arabacıoğlu bir süre önce “gazetecilere yapılan baskılara Gazeteciler Birliği’nin sessiz kaldığını” belirterek istifa etmişti.