Hafta sonu ve pazartesi yağmurlu geçecek
Alçak basın sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesi etkisini sürdürürken hafta sonu ve pazartesi, yağmur bekleniyor.
Alçak basın sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesi etkisini sürdürürken hafta sonu ve pazartesi, yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Mart tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre hava yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi de parçalı zamanla az bulutlu doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu geçecek.
Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise açık ve az bulutlu hava etkili olacak.
Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında seyredeceği bu sürede rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise yer yer fırtınamsı esecek.
Meteoroloji Dairesi, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında etkili yağış uyarısı da yapmış ve tedbirli olunmasını istemişti.