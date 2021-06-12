Haber Kameramanları Derneği’nin Genel Kurulu ertelendi

Haber Kameramanları Derneği’nin bugün yapılacak 8. Olağan Genel Kurulu ertelendi.

Dernek Başkanı Tarkan Kavaz’ın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, erteleme kararı bir kameramanın coronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine alındı.

Kavaz, testi pozitif çıkan arkadaşlarının temaslısı olanların da test yaptırıp gerekli önlemleri aldığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarkan Kavaz, Haber Kameramanları Derneği’nin genel kurulunun ne zaman yapılacağını daha sonra duyuracaklarını ifade etti.