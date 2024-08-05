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Güzelyurt’ta zeytin ve harup hasadına başlama tarihleri açıklandı

Güzelyurt’ta zeytin ve harup hasadına başlama tarihleri açıklandı

Güzelyurt bölgesinde harup hasadına bugün itibarıyla başlanabileceği duyuruldu.

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Güzelyurt bölgesinde harup hasadına bugün itibarıyla başlanabileceği duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı köylerde zeytin hasadına başlama tarihleri ise şöyle açıklandı: 

"Erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin 2 Eylül.”

Belirtilen tarihlerden önce zeytin ve harup toplamanın yasak olduğu da kaydedildi.

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