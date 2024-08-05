Güzelyurt’ta zeytin ve harup hasadına başlama tarihleri açıklandı

Güzelyurt bölgesinde harup hasadına bugün itibarıyla başlanabileceği duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı köylerde zeytin hasadına başlama tarihleri ise şöyle açıklandı:

"Erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin 2 Eylül.”

Belirtilen tarihlerden önce zeytin ve harup toplamanın yasak olduğu da kaydedildi.