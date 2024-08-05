Güzelyurt’ta zeytin ve harup hasadına başlama tarihleri açıklandı
Güzelyurt bölgesinde harup hasadına bugün itibarıyla başlanabileceği duyuruldu.
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Güzelyurt bölgesinde harup hasadına bugün itibarıyla başlanabileceği duyuruldu.
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı köylerde zeytin hasadına başlama tarihleri ise şöyle açıklandı:
"Erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin 2 Eylül.”
Belirtilen tarihlerden önce zeytin ve harup toplamanın yasak olduğu da kaydedildi.
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