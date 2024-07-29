Güzelyurt’ta uyuşturucudan 6 tutuklu

Güzelyurt’ta trafik kontrolü için durdurulan iki araçta uyuşturucu bulundu, toplam 6 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, denetimleri sırasında sürücüsü M.M.A.(E-25) ve yolcuları O.E.O.(E-31) ile F.G.A’nın (E-24) olduğu araçta, şüpheli hareketler fark ederek arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

1 gram Hint keneviri, 9 hap

Güzelyurt’ta yine kontrol maksatlı durdurulan başka bir araçta da 1 gram Hint keneviri olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi 9 hap saptandı.

ZUV 162 plakalı aracın şüpheli görülen sürücüsü O.I.A.(E-25) ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.M.(E-28) ile I.D’nin (E-24) tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.